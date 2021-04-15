29.426 إصابة جديدة و293 حالة وفاة بكورونا في ألمانيا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، 29.426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و73.442.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل 293 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79.381، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.