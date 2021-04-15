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بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضم ثلاثة لاعبين من العناصر المميزة التى ظهرت بمستوى طيب مع أنديتهم خلال الموسم الجارى.

 

ويأتي على رأس هذه الأسماء عبدالله بكرى مدافع بيراميدز ومحمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة ومحمد مجلى لاعب الوسط المدافع بنادى المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل.

 

ويخطط كارتيرون لضم لاعب مميز في وسط الملعب لتعويض رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المدافع بعد فشل مفاوضات تمديد عقده خلال الفترة الماضية بسبب تمسك اللاعب بالحصول على مليونى دولار فى الموسم الواحد.


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