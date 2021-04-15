نور الشريف يظهر مرتين في "نسل الأغراب"..وابنته مُعلقه:"فرصة جيدة"





ظهر الفنان الراحل نور الشريف في الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



ففي الحلقة الأولى ظهرت صورة معلقة للفنان الراحل نور الشريف على حائط القصر الخاص بغفران الغريب والد أمير كرارة على اعتبار أنه والده.



وفي الحلقة الثانية من مسلسل" نسل الأغراب" ذهبت "جليلة"الفنانة مي عمر لشقيقها "العمدة حسيب" إدوارد بعد زواجه من الزوجة الثالثة "رشا"، مازحة :"مش مصدقة انك اتجوزت التالتة..فاضلك جوازة كمان وتبقى زي الحاج متولي" حيث أن الفنان الراحل نور الشريف تزوج من أربعة نساء في مسلسل "عائلة الحج متولي".



ومن جانبه علقت الفنانة مي نور الشريف على ظهور والدها فى الأعمال الدرامية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج" القاهرة اليوم"، حيث قالت أنها فرصة جيدة ليكون نور الشريف متواجد في رمضان رغم رحيله، موضحة أنه متواجد مع فنانين محترمين مثل أمير كرارة وأحمد السقا.



وأعربت مي نور الشريف عن سعادتها الكبيرة بمشاركة صور واسم والدها في الأعمال الفنية رغم رحيله، حيث قالت:"حتى ولو كانت مشاركته بصورة فهى حاجة حلوة" .



وأضافت مي نور الشريف:"حب الناس واحترامهم حاجة حلوة لأن الفنان عنده ثروة كبيرة هي حب الناس"، مُشيرة إلى أن أسرة مسلسل نسل الأغراب قاموا بالتواصل معهم من أجل السماح بظهور صورته في المسلسل.