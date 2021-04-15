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مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الخميس 15-4-2021

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الخميس 15-4-2021.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الخميس 15-4-2021

المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش
تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية.

وادى دجلة والاتحاد السكندرى
تقام مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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