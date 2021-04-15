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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الـ32
الخميس 15/أبريل/2021 - 12:00 م
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة 32 من مسابقة الدوري.
ويحتل
فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 67
نقطة.
وفيما
يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز :
1-
أتليتكو مدريد 67 نقطة.
2-
ريال مدريد 66 نقطة.
3-
برشلونة 65 نقطة.
4-
إشبيلية - 61 نقطة.
5-
ريال سوسييداد – 47 نقطة.
6-
ريال بيتيس – 47 نقطة.
7-
فياريال – 46 نقطة.
8-
غرناطة – 39 نقطة.
9-
ليفانتي – 38 نقطة.
10-
أتلتيك بيلباو- 37 نقطة.
11-
سيلتا فيجو - 37 نقطة.
12-
قاديش 35 نقطة.
13-
فالنسيا - 34 نقطة.
ا14-
أوساسونا – 34 نقطة.
15-
خيتافي – 30 نقطة.
16-
هويسكا – 27 نقطة.
17-
بلد الوليد – 27 نقطة.
18-
إلتشي – 26 نقطة.
19-
ديبورتيفو ألافيس- 24 نقطة.
20-
إيبار 23- نقطة.
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