ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،وسط نشاط ملحوظ في حركة التداول، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.04%، وصعد السوق الأول 0.03%، كما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنسبة 0.11% و0.12% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 10:34 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 44.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 751 صفقة حققت سيولة بقيمة 32.7 مليون دينار تقريباً.





وجاء سهم "صناعات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 0.99%، فيما تصدر سهم "أجيليتي" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 1.32%.



