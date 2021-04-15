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الرئيس الصيني يحضر مؤتمر عبر الفيديو لقمة تغير المناخ مع فرنسا وألمانيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر مؤتمر فيديو لقمة تغير المناخ في 16 أبريل مع فرنسا وألمانيا. وبحسب التقرير، سيحضر شي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، الأربعاء، إن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن ما إذا كانت روسيا ستحضر قمة المناخ بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت روسيا إنها تنتظر معلومات إضافية من الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأن الشكل الذي قد تتخذه مشاركتها. وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين كانا من بين 40 من زعماء العالم الذين تمت دعوتهم لحضور قمة 22-23 أبريل.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا، الخميس، آفاق العمل معًا بشأن تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة الخضراء.

وقال الكرملين في قراءة لمكالمتهم الهاتفية، إن الأمير السعودي حدد مبادرات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. واضاف إن بوتين تحدث عن الجهود الروسية لحماية البيئة.

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