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نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وحسبما أفادت تقارير صحفية أن أكرم توفيق ينتظر وصول عرضين أحدهما تركي والآخر مجري من احدى شركات تسويق اللاعبين للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة رفقة فريقه ومنتخب مصر الأولمبي.

ولم تكشف شركة التسويق الرياضي عن هوية الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات أكرم توفيق، وذلك في انتظار وصول العرضين بشكل رسمي إلى إدارة الأهلي، وتحديد موقفهما من بيع اللاعب أو التمسك باستمراره في صفوف القلعة الحمراء.

ويعاني أكرم توفيق من قلة المشاركة مع الأهلي في ظل وجود الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج، وسوف يحسم موسيماني المدير الفني موقفه من رحيل اللاعب في الفترة المقبلة.

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