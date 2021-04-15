روسيا وأوكرانيا تجريان تدريبات عسكرية مع انتقاد الناتو لحشد القوات الروسية

أجرت روسيا وأوكرانيا تدريبات عسكرية متزامنة يوم الأربعاء في الوقت الذي بدأ فيه وزيرا الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) محادثات طارئة بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.





شعرت واشنطن وحلف شمال الأطلسي بالقلق من الحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، ومن المقرر وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع. وتقول روسيا - التي قالت إن التحرك البحري الأمريكي كان استفزازًا غير ودي وحذرت واشنطن من البقاء بعيدًا عن شبه جزيرة القرم وساحلها على البحر الأسود - إن التعزيزات عبارة عن تدريبات عسكرية مبكرة مدتها ثلاثة أسابيع لاختبار الاستعداد القتالي ردًا على ما حدث. وقالت إن التمرين سينتهي في غضون أسبوعين.



وقبيل وصول السفن الحربية الأمريكية، بدأت البحرية الروسية، الأربعاء، تدريبات في البحر الأسود على إطلاق النار على أهداف أرضية وجوية. وجاءت التدريبات بعد يوم من دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موسكو إلى إنهاء حشدها العسكري.



في أوكرانيا، تدربت القوات المسلحة على صد هجوم بالدبابات والمشاة بالقرب من حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بينما أخبر وزير دفاعها، أندري تاران، البرلمانيين الأوروبيين في بروكسل أن روسيا تستعد لتخزين أسلحة نووية محتملة في شبه جزيرة القرم.



ولم يقدم تاران أي دليل على تأكيداته لكنه قال إن روسيا تحشد 110 آلاف جندي على الحدود الأوكرانية في 56 مجموعة تكتيكية بحجم كتيبة، مستشهدا بأحدث معلومات استخبارات كييف.

