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هكذا يمكنك معرفة من يتجسس على حساب الـ"واتساب" الخاص بك في دقائق قليلة.. اعرف التفاصيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
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يعد تطبيق واتساب - WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا حول العالم،لهذا السبب من الضروري حماية البيانات الشخصية أو معرفة ما إذا كان شخص ما يتجسس عليك.

وعلى الرغم من أن تطبيق واتساب - WhatsApp يتعامل مع محادثات التشفير من طرف إلى طرف. أي ، لا أحد يستطيع قراءتها، ولكن هناك احتمال وجود جواسيس يمكنهم الوصول إلى خصوصية الأشخاص، ومن خلال بضع خطوات قليلة نستعرضها معكم فيما يلي، يمكنك معرفة ما إذا كنت محميًا أو تم اختراقك.

لكي يتجسس شخص على شخص آخر من خلال التطبيق ، يجب عليه فقط الوصول إلى الكمبيوتر أو الهاتف المحمول لملف تعريف المستخدم ، بحيث يمكن فتح الحساب على أي جهاز آخر.

كيف تتجنب التجسس عليك
لمعرفة ما إذا كان شخص ما يتجسس عليك ، فإن أسهل طريقة هي الدخول إلى WhatsApp Web من هاتفك الخلوي. في حال كانت الجلسة مفتوحة من الكمبيوتر ، فسيتعين عليك إغلاقها من هناك للمتابعة.

ثم يجب أن تختار في "الإعدادات" ، انقر على "WhatsApp Web / Desktop". بعد ذلك ، سيتم عرض الأجهزة التي تم فتح الحساب عليها ، لذلك من خلال عدم التعرف على أي جهاز ، يمكن إغلاق الجلسة.

بالإضافة إلى ذلك ، من خلال WhatsApp Web على الهاتف الخلوي ، يمكن ملاحظة وقت الاتصال الأخير ، والذي سيكشف أيضًا عما إذا كان هناك متسللون على الحساب أم لا. سيتمكن المستخدم من معرفة المدينة التي تم فتح الجلسات الأخيرة منها ، من بين أشياء أخرى.

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