Advertisements

وزير الأوقاف يشكر القوات المسلحة على دورها في تعقيم المساجد

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بكل الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة على دورها في تعقيم المساجد الكبرى، مؤكدًا أن تاريخها عظيم يد تحمي وأخرى تبني.

كما وجه وزير الأوقاف رسالة إلى جميع المواطنين بأن اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بإجراءات التباعد مطلب شرعي ووطني وصحي وإنساني سواء أكان ذلك داخل المسجد أم خارجه، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

أخبار تهمك

رامي رضوان: الحكومة ستتخذ هذا الإجراء إذا وصلت إصابات كورونا للألف

منذ حوالي 3 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

خبير تحكيمي بقناة الزمالك يفجرها ويقر بعدم صحة ركلتي جزاء الفريق أمام الحرس

منذ 37 دقيقة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

10:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟