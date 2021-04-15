وزير الأوقاف يشكر القوات المسلحة على دورها في تعقيم المساجد



كما وجه وزير الأوقاف رسالة إلى جميع المواطنين بأن اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بإجراءات التباعد مطلب شرعي ووطني وصحي وإنساني سواء أكان ذلك داخل المسجد أم خارجه، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بكل الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة على دورها في تعقيم المساجد الكبرى، مؤكدًا أن تاريخها عظيم يد تحمي وأخرى تبني.