"الناس لبعضهم".. مبادرة لدعم الأكثر احتياجا في أسوان خلال أزمة كورونا



وأضاف الصادق في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس، "نقبل التبرعات للبسطاء وحصلنا على مبلغ كبير من أجل مواجهة الأمور الصعبة التي تعرض لها من فقدوا وظائفهم، واستهدفنا كل قرى ونجوع أسوان".



وتابع المنسق العام لمبادرة "الناس لبعضهم" في محافظة أسوان، أن المبادرة كانت بمثابة القناة التي يتواصل فيها الأهالي مع المسؤولين من أجل مساعدة البسطاء، حيث يقوم عليها مجموعة من التنفيذيين والأطباء والشخصيات العامة ورجال عام، ويتواصلون من خلال جروب على تطبيق التراسل "واتس آب"، من أجل اتخاذ قرارات سريعة بشأن الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، مثل المساعدات المادية أو العينية أو التدخلات الجراحية أو صرف روشتات علاج أو مساعدة أسر اليتيمات على الزواج.



وأوضح، أنه جرى تدشين المبادرة في مارس العام الماضي، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع: "لدينا 3.2 ملايين جنيه نصرف منها على الحالات الإنسانية، وتم إجراء ما يزيد عن 216 عملية جراحية وتم توفير 28 جهاز تعويض لذوي الاحتياجات الخاصة، ودشننا 1430 سقف صاج لأسر تعرضت بيوتهم للتهدم ونفذنا 279 وصلة مياه، ووفرنا 59 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى توزيع 150 ألف طن مواد غذائية".



قال الدكتور عز الصادق المنسق العام لمبادرة "الناس لبعضهم" في محافظة أسوان، إن المبادرة متعددة الجوانب والأنشطة حيث تعمل في إطار عدة محاور أساسية، منها تقديم المساعدات لمن فقدوا وظائفهم بسبب عملية الحظر في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.