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جينيسيس تنشر صورة تشويقية لسيارة جديدة ستكشف عنها في معرض شانغهاي خلال أيام

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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نشرت شركة جينيسيس صورة تشويقية لسيارة جديدة قادمة هذا الشهر في معرض شانغهاي للسيارات الذي من المقرر أن ينطلق في 19 أبريل 

تظهر الصورة التشويقية شبك أمامي مغلق ومصابيح أمامية أنيقة، وتبدو المقدمة مشابهة لتصميم GV70 الكهربائية التي ظهرت في صور تجسسيه مؤخرًا، ما يشير إلى تدشينها الوشيك خلال أيام. 

ونعلم أن جينيسيس GV70e الكهربائية لن تستلم شاسيه E-GMP الجديد لمجموعة هيونداي، والذي سيدعم معظم الموديلات الكهربائية القادمة لهيونداي وكيا وجينيسيس بمدى أقصى 500 كيلومتر، بل ستعتمد على نفس شاسيه GV70 الحالية مع تغيير محرك الاحتراق الداخلي إلى محرك كهربائي.

ولكن الأمر مختلف مع سيارة GV60 الكهربائية القادمة الأصغر حجمًا، والتي ستعتمد على الشاسيه الجديد للمجموعة الكورية مع مشاركة الكثير من التقنيات والمحركات مع هيونداي أيونيك 5 وكيا EV6 الجديدتين.

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