Advertisements

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة Jan Oldendroff لشحن 60 ألف طن من مادة الكلينكر الخام حيث تعتبر السفينة أكبر سفينة صب جاف يستقبلها ميناء شرق بورسعيد، ويبلغ طولها 200 متر وعرض 32 متر وغاطس 14،50 متر وحمولة كلية 60000 طن.

كما تعد السفينة Jan Oldendroff هي ثاني سفينة يتم شحنها بمادة الكلينكر الخام والمتجهة لميناء TAKORADI بغانا وميناء DOUALA بالكاميرون بغرب إفريقيا، وذلك بعد نجاح شحن أول سفينة لمادة الكلينكر في مطلع الشهر الجاري، حيث تم شحن أول سفينة بإجراءات بيئية محددة ومعايير دقيقة تحول دون حدوث تلوث بيئي أثناء عملية الشحن والتشوين وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحويل موانئ الجمهورية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة واتباع المعايير العالمية للاستدامة.

وفى هذا السياق أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تقوم بدورها التنموي مع استمرار تطوير وتنمية الموانئ الست التابعة للمنطقة، مما يؤهلها لمنافسة مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط،لافتًا إلى أن ما تشهده ميناء شرق بورسعيد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية،مما يعكس رسالة إيجابية للمستثمرين بما تقوم به الدولة المصرية حاليًا في تنمية وتطوير الموانئ المحلية، وكذا الدور الذى تقوم به المنطقة الاقتصادية لزيادة تنافسية الموانئ بمثيلاتها عالميًا وكذلك تنفيذ استراتيجية المنطقة 20202025 لزيادة إنتاجية الأرصفة الجديدة للموانئ ودعم الخطط التسويقية للمصانع العاملة خاصة في سيناء مما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء سيناء، وهي أحد أهم المرتكزات التي تعمل عليها المنطقة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد اتبع المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات الشحن والتشوين كما هو متفق عليه في الموانئ الأوروبية الخضراء، وقد تمت إجراءات شحن أول سفينة لتصدير مادة الكلينكر الخام باستخدام أحدث الأجهزة للرصد البيئي، وتمت الإجراءات على مدار الساعة أثناء عملية النقل والتداول والشحن من رصيف الميناء.
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف لشحن 60 ألف طن الكلينكر الخام

أخبار تهمك

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ أقل من ساعة

سنفوز على الأحمر.. نجم الزمالك يتحدى الأهلي قبل موقعة القمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول قرار من موسيماني تجاه لاعبي الأهلي بعد الفوز الصعب على النصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

منذ ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

11:31 ص

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟