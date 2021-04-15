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هنادي مهنى تُطالب جمهورها بالدعاء لوالدة زوجها

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طالبت الفنانة هنادي مهنى من جمهوها الدعاء بالشفاء العاجل لوالدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت هنادي مهنى :"بحق هذا الشهر الفضيل أسالكم الدعاء لحماتي الحبيبة بالشفاء".

وفي سياق آخر، تشارك هنادي مهنى وأحمد خالد صالح في الماراثون الرمضاني الجاري من خلال مسلسل إذاعي يحمل عنوان "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، يُعرض يوميًا عبر محطة راديو إنرجي 92.1 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالي.

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