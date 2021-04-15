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73 ألف إصابة و3.459 حالة وفاة بكورونا فى البرازيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، 73 ألفًا و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم رصد 3.459 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى 13 مليونا و673 ألفًا 507 حالات، فيما حصدت الجائحة أرواح 361 ألفًا و884 شخصًا حتى الآن، وفقًا لوكالة رويترز.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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