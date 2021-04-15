مباحث التموين تضبط 1262 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1262) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (2 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، ضبط (1،5طن أسماك مدخنة "رنجة" يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.





وضبط (1،09 طن "لحوم وكبدة مجمدة "، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (20 طن "ملح طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.





ضبط (3،43 طن "تمور" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (2،53 طن "ياميش – قمر الدين" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (49 طن "أقماح" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة كفر الشيخ.







ضبط (قائد سيارة - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (2،5 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وقدرت بقيمة مالية بلغت

(15000 جنيه).، وضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج)، لقيامها بالإستيلاء على 302،248 ألف جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (5،6 طن "أسمدة زراعية مدعمة ") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (37 طن "أعلاف حيوانية").. غير صالحة للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل تجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ.



