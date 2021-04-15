عضو بـ "الشيوخ": مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وفقًا لاستراتيجية 2030

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وذلك وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، وهو أمر يبدو أنه أزعج بعض المؤسسات الخارجية مما دفعها لإرساء التقارير الكاذبة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي وعرقلة مسيرة التنمية باستخدام مصطلح «حقوق الإنسان».





وأضاف «الهضيبي»، أن مصطلح «حقوق الإنسان» لا يتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، مؤكدًا أن الدولة المصرية التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم الحرب ضد الإرهاب، كما أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا وانتصرت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس لصالح صحة المواطنين، وكذلك من أجل القضاء على العشوائيات.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر يعيش فيها أكثر من 5 ملايين لاجئ بين المواطنين المصريين، إعمالًا وتطبيقًا للمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينعمون بالخدمات التي ينعم بها المواطن المصري دون تمييز، في الوقت الذي صنعت فيه دول أوروبا والولايات المتحدة معسكرات للاجئين وتعاملت معهم كونهم ليسوا بشرًا، بل وارتكبت ضدهم العديد من التجاوزات التي تتنافى مع بنود الإعلان ذاته.



