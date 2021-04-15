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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية- ملابس جاهزة)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1448) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (206) أحكام قضائية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط عدد (1) قضية.

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