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"الزراعة" تنشئ مركزا لتجميع الألبان بمحافظة المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مركز تجميع الألبان بابوقرقاص بمحافظة المنيا هو أحد مراكز مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ويأتي ضمن 10 مراكز نموذجية تابعه لوزارة الزراعة والجاري إنشائها طبقاً للمواصفات القياسية وفى المناطق التى يتمركز فيها صغار  مربى ماشية اللبن ومنتجين الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع للألبان، والتي تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان, حيث تعداد الثروة الحيوانيه فى مركز أبو قرقاص يبلغ حوالى 72 ألف رأس، منهم حوالى 25 ألف رأس ماشية لبن.

 

واضاف القصير ان مركز تجميع الألبان في ابوقرقاص  مقام على إجمالى مساحة 600 متر مربع، ويشتمل على حلة إستقبال اللبن، ووحدة الغسيل والتعقيم المركزيه لخطوط ومواسير نقل اللبن، وفلاتر تنقية اللبن، والمبادل الحرارى الذى يخفض درجة حرارة اللبن إلى أقل من 5 درجات، وتانكات تبريد وحفظ اللبن والمعمل، وشيلر تبريد الألبان سريعاً لأقل من 5 درجات، وغلاية المياه الساخنه، ومولد الكهرباء الذى يعمل تلقائياً بمجرد إنقطاع الكهرباء العمومية

وطاقة المركز الإستيعابية 10 طن فى تانكين (خزانات تبريد) وبذلك يمكن للمركز تجميع حوالى 20 طن من الألبان يومياً، 10 طن صباحاً، و10 طن مساءً

وأضاف وزير الزراعة ان فخامة الرئيس وجه بتحمل الدوله تكاليف الحصول على شهادة الإعتماد الدوليه (الهاسب) لكل مركز تم تطويره وهى تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز وتم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك المموله (البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى) لتنظيم أليات العمل بمبادرة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان

وقال إنه جاري تجهيز 205 مركز تجميع الألبان المزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقاً للمواصفات القياسيه كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان

 

والجدير بالذكر أن وزيرا الزراعة            والإنتاج الحربي يرافقهما محافظ المنيا كانوا افتتحوا السبت الماضي المركز النموذجي لتجميع الألبان بمدينة ابوقرقاص محافظة المنيا كأول مركز تجميع ألبان يتم افتتاحه من المراكز ال 10 التابعة لوزارة الزراعة

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وزارة الزراعة المصرية ومراكز تجميع الالبان وزارة الزراعة مراكز تجميع الالبان

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