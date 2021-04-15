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مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا وتردد القنوات الناقلة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد مسلسل حرب أهلية الحلقة الأولى
يتم عرض مسسل حرب أهلية عبر قناة CBC الساعة 7.45 مساء، والإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا، يومياً خلال شهر رمضان وعن تردد قناة سي بي سي دراما لمتابعة المسلسل إليكم التالي:


تردد: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال عمل مسلسل حرب أهلية
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

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