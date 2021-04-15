كشف ملابسات مقتل عامل في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.





وتبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من بعض الأهالي بالعثور على جثة مجهولة داخل إحدى الأرضي الزراعية بدائرة المركز وبجواره دراجة نارية.





وتبين أن الجثة بها عيار ناري، وحضور (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وتعرفه على الجثة وما قرره أنها لنجله (عامل بمصنع ملابس – مقيم بدائرة المركز) واتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية) بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما.