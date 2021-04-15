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"تنظيم الاتصالات" يضاعف الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى 155

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:41 ص
جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات
احمد الشيخ
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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات 155، ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد، وعلى مدار 24 ساعةعبر المنصات الرقمية (الواتساب/موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي)، وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية للانتظار لتلقي الشكوى مما ينعكس على الفترة الزمنية للاستجابة لشكاوى المستخدمين،واستيعاب أي زيادات قد تطرأ في حجم المكالمات الواردة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية الجهاز التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى رضاء مستخدمي الاتصالات عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتي تعد عنصر أساسي للوقوف على درجة الجودة المقدمة للمستخدمين من مشغليهم.ومن جانب آخر فقد أتاح الجهاز أيضاً خدمة استفسارات وشكاوى المستوردين من الشركات والأفراد عبر رقم 155 على مدار خمس أيام (من الأحد إلى الخميس) من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً.


أشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عمليات التوسع التي يقوم بها الجهاز بمنظومة الشكاوىتأتي ضمن خطة متكاملة لرفع معدلات رضا المستخدمين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتساهمفيتطوير آليات فحص الشكاوى والقدرة التحليلية لها لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوىوالوصول إلى مسبباتها وربطهابالقواعد التنظيمية والتشغيلية التي يفرضها الجهازلتنظيم هذه العملية.


ومن الجدير بالذكر أن الرقم الموحد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات الذين لم يتمكنوا من حل شكواهم مع مقدمي الخدمة هو 155، والرقم الممثل للجهاز الذي يستخدمه للتواصل مع المستخدمين لمتابعة شكواهم هو 155(02)، لذا يهيب الجهاز بالسادة المستخدمين عدم الإفصاح عن بيناتهم الشخصية لأي شخص أو جهة دون التأكد من هويتها، وأن أي جهة تقوم بالتواصل معهم من خلال أرقام أخرى فهي غير ممثلة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


*طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
الرقم الموحد: ١٥٥
أرقام الواتساب: ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ / ٠١١١١١١٥١٥٠ / ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥ / ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥
منصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهازhttps://complaints.tra.gov.eg
منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك – لينكدان – انستاجرام – تويتر”
البريد الإلكتروني [email protected]

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