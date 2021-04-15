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غانم: منظومة الري الحديثة تزيد الإنتاجية للأرض الزراعية بنسبة 30% (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن منظومة الري الحديث تعتبر أحد أهم الأدوات المستخدمة لترشيد استهلاك المياه في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حقيقي.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الري الحديث يعتمد على التوسع في استخدام أنظمة الري بالتنقيط، والتي تساهم في تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف أن منظومة الري الحديث ستعود بالنفع على المزارع اقتصاديا، لافتا إلى أن تطبيقات الري الذكي يعد مكملا لمنظومة الري الحديث.

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