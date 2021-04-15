موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السما والأرض" لـ هاني سلامة





تُعرض قناة "ON"الليلة الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السما والأرض" في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويُعاد مُجددًا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.



كما تُعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السما والأرض" على قناة "ON دراما" في تمام الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا، ويُعاد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباحًا، ويُعاد مُجددًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، محمود البزاوي، ومصطفى درويش، نجلاء بدر، سوسن بدر، محمود الليثي، محمد ثروت، محمد لطفي ، يسرا اللوزي، عمرو صالح، ندى موسى، نورهان.