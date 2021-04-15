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خدعوا ضحاياهم بأرباح شهرية.. سقوط عصابة التسويق الشبكي بالشيخ زايد

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتحقيق أرباح في مجال التسوق الشبكى من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مجزية، والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، ثم قاموا بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.


بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بترك محل إقامتهم هربًا من مُطاردة ضحاياهم.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الآخران.

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.

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