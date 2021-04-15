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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 138 مليونًا

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 138  مليونًا حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 832 ملايين جرعة.

 

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المتعافين تجاوز أكثر من 78.7 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و973 ألف حالة.

 

وكانت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أظهرت أنه جرى إعطاء نحو 832 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

ومن حيث عدد الإصابات، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم، تليها الهند ثم البرازيل  وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.

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