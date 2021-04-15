الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات : مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات 155، ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتساب/ موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي) وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية للانتظار لتلقي الشكوى مما ينعكس على الفترة الزمنية للاستجابة لشكاوى المستخدمين، واستيعاب أي زيادات قد تطرأ في حجم المكالمات الواردة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية الجهاز التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى رضاء مستخدمي الاتصالات عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتي تعد عنصر أساسي للوقوف على درجة الجودة المقدمة للمستخدمين من مشغليهم، ومن جانب آخر فقد أتاح الجهاز أيضاً خدمة استفسارات وشكاوى المستوردين من الشركات والأفراد عبر رقم 155 على مدار خمس أيام (من الأحد إلى الخميس) من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً.

أشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عمليات التوسع التي يقوم بها الجهاز بمنظومة الشكاوى تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع معدلات رضا المستخدمين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في تطوير آليات فحص الشكاوى والقدرة التحليلية لها لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوى والوصول إلى مسبباتها وربطها بالقواعد التنظيمية والتشغيلية التي يفرضها الجهاز لتنظيم هذه العملية.

ومن الجدير بالذكر أن الرقم الموحد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات الذين لم يتمكنوا من حل شكواهم مع مقدمي الخدمة هو 155، والرقم الممثل للجهاز الذي يستخدمه للتواصل مع المستخدمين لمتابعة شكواهم هو 155 (02)، لذا يهيب الجهاز بالسادة المستخدمين عدم الإفصاح عن بيناتهم الشخصية لأي شخص أو جهة دون التأكد من هويتها، وأن أي جهة تقوم بالتواصل معهم من خلال أرقام أخرى فهي غير ممثلة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويمكن لعملاء الاتصالات التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر الرقم الموحد: 155، أرقام الواتساب: 00155515155 / 01111115155 / 015551515505 / 01202155155، ومنصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز عبر رابط complaints ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك – لينكدان – انستاجرام – تويتر".