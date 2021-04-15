Advertisements

الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نجحت بعثة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، في الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر، والتي كان قد عثر عليه، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة السياحة والآثار في 11 أبريل 2021.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة ان هذا إنجاز كبير يضاف للدولة المصرية، ويعكس تفرد مصر وتنوع آثارها عن سائر بلدان العالم، مشيرا أن هذا الاكتشاف تم بأياد مصرية خالصة من أبناء جامعة الإسكندرية، وهو ما يؤكد أن مصر لديها كوادر علمية مؤهلة ومتميزة، وكفاءات تفوق نظيرتها من الخبرات الدولية.

فيما أكد الدكتور عماد خليل، مدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، أن البعثة قامت بدراسة موقع السفينة الغارقة بمنطقة جزيرة سعدانا شمال سفاجا والذى يعود لمنتصف القرن ال 18، وتعتبر هذه السفية أهم السفن الأثرية الغارقة التي تكتشف في مصر حتي الان، مشيرا أنها واحدة من ثلاث سفن عُثر عليها في البحر الأحمر.

وكانت السفينة تعمل في نقل البضائع عبر البحر الأحمر خلال العصر العثماني، وأشار خليل أن السفية تحمل ألاف من القطع الأثرية من الفخار والبورسلين والزجاج وغيرها، وأكد أنه تم اكتشاف السفينة لأول مرة في منتصف التسعينات، حيث قامت بعثة امريكية بالتنقيب عنها إلى أن المشروع لم يكتمل، لافتًا أن مركز الأثار البحرية بجامعة الإسكندرية يقوم باستكمال المشروع وعمل خطة حماية للموقع باعتباره من أهم المواقع الأثرية النادرة في مصر.
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)
الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر (صور)

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ أقل من ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 10 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

منذ ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول قرار من موسيماني تجاه لاعبي الأهلي بعد الفوز الصعب على النصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

سنفوز على الأحمر.. نجم الزمالك يتحدى الأهلي قبل موقعة القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

11:31 ص

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟