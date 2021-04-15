الدكتور مصطفى ثابت ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد





نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد كمال نقيب الصحفيين الأسبق الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.





وتقدم الدكتور مصطفى ثابت وجميع الزملاء في بوابة الفجر بالتعازى لجموع الصحفيين وشيوخ المهنة.





وكان الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قد رحل منذ قليل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.