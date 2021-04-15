جوارديولا يعلق على تأهل السيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

يريد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، تحقيق المزيد بعد بلوغ فريقه الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تكرار فوزه 2-1 على مضيفه بروسيا دورتموند أمس الأربعاء.

وودع سيتي المسابقة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني، الذي لم يحصد لقب البطولة منذ فترته في برشلونة قبل عشرة أعوام، وقال غوارديولا إن عدم بلوغ الدور قبل النهائي كان سيعد بمثابة "الفشل".

ولم يستطع جوارديولا حصد اللقب في 3 مواسم مع بايرن ميونخ في الفترة من 2013 وحتى 2016.

وقال جوارديولا بعد بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الثامنة في مسيرته التدريبية: "هذا شعور مذهل، هذه هي المرة الثانية التي نبلغ فيها الدور قبل النهائي، لذا فالنادي لا يملك تاريخاً كبيراً في هذه المسابقة".

وأضاف: "بالنسبة للنادي فهذا أمر مهم، لا يمكننا إنكار ذلك، على الجانب النفسي فبالنسبة لنا جميعاً عبور هذه اللحظة (من دور الثمانية) كانت ضرورية".

وأضاف: "الآن نريد تحقيق المزيد، نعلم مدى صعوبة (المنافس في الدور قبل النهائي) باريس سان جيرمان، أخرج بايرن ميونخ، سنرى ماذا سيحدث، لكن بالنسبة للنادي وللاعبين فهذه لحظة مهمة".

وقلب سيتي تأخره في الشوط الأول إلى فوز 2-1 بهدفي رياض محرز وفيل فودن لينتصر 4-2 في النتيجة الإجمالية على دورتموند.