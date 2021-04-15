"حقوق النواب": مصر أكبر من أن يُفرض عليها خيارات تضر الأمن القومي والمائي

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التصرفات الأثيوبية العدائية خلال الأسبوع الحالي تؤكد أننا في مصر يجب علينا أن نصطف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية والعسكرية المصرية.



وأضافت "محروس" فى بيان لها، اليوم الخميس، أن إعلان إثيوبيا عن فتح الممرات العلوية لتخفيف منسوب المياة في بحيرة ما يسمي بسد النهضة أو السد الإثيوبي الكبير هو إعلان لفشل أي مفاوضات، كما أن التصريحات المستفزه من دينا المفتي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأثيوبية، أن مصر لم تتفهم ما أسماه بالكرم أو الروح الحسنة لأثيوبيا في التفاوض وأن السودان هي أكبر مهدد للاستقرار في القرن الأفريقي انعكاسًا على استرداد السودان لأراضي الفقشة المحتلة بل ومطالبتها بالأنسحاب هو نوع من العجرفة واستدعاء الحرب علي يد صقور الأمهرة.





وأكدت عضو حقوق البرلمان، أن دينا المفتي ومن وراءها يعلمون أن أدارة جون بايدن تريد إعادة رسم المنطقة بما يحقق مصالحها ويبعد الصين عن تلك المنطقة وتوفر لهم الحماية الدبلوماسية والقانونيه من خلال رسائل معلنة وسرية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح سوي بمسار تفاوضي وفي حقيقة الأمر هو مماطلة حتي يتم مليء البحيرة وإجبار مصر والسودان لاحقًا على تنازلات اخري، هذا بجانب الوساطات الإماراتية الغير مفهومة لصالح إثيوبيا، في حين أن الإمارات تعتبر حليف استراتيجي لمصر.



وشددت عضو مجلس النواب، على أن كل هذه الأمور تستدعي أن نقف وراء الرئيس السيسي، وثقه أن مصر أكبر من أن يُفرض عليها خيارات تضر الأمن القومي والحيوي المائي المصري، كما يجب علي الإعلام ترك الصراعات والموضوعات الغير هامة وإطلاق حملات وعي بمياه النيل وحصة مصر وكشف الإدعاءات الإثيوبية حول سيطرة مصر على النيل ومخاطبة الإعلام الدولي والتصدي للحملات الإثيوبية الممولة في الإعلام الغربي.

