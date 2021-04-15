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من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، إلى مسحة طبية جديدة لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، للاطمئنان على حالة اللاعب.

 

وكانت المسحات التى خضع لهاالشناوي قد اثبتت إيجابية العينة، وبناء عليه تم عزل اللاعب، وخضوعه للبروتوكول الطبى.

 

ويسعى مسؤولو الأهلى للتأكد من مسحة قائد الفريق، وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى من عدمه، خصوصًا أن استمرار إيجابية العينة لمرة أخرى ستضعف من فرص لحاق الأخطبوط بمباراة القمة يوم الأحد المقبل.

 

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

 


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