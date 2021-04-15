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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي علي مطار أربيل الدولي

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، منذ قليل، أدانت فيه جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مساء أمس مطار أربيل الدولي.

وجدّدت مصر استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، معربة عن ثقتها في أنها لن تُثني العراق الشقيق عن جهوده الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار على مختلف ربوعه؛ ومؤكدة، في الوقت ذاته، على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه.

كما أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم تعرب فيها جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وقالت الخارجية، إن مصر تؤكد مُجددًا على رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة. كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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