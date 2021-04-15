السعادة تنتاب جوارديولا عقب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا





أعرف الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة قال جوارديولا أن الشعور الذي إنتابه عقب المباراة لا يصدق تلك المرة الثانية التي يصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي وليس لنا أي تاريخ كبير في التشامبيونزليج لكننا سنبدأ في بنائه".





وأضاف:" الجميع سعادء للغاية كون الفريق نجح في الوصول ضمن أفضل أربعة أندية في القارة الأوروبية في الوقت الذي لعبنا فيه خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة من الشوط الأول ضد بوروسيا بأفضل شكل لنا.





وأنها :" لا نتحدث عن الألقاب في الوقت الذي نحاول فيه أن نفوز بمباراة واحدة تلو الأخرى والأمور بسيطة للغاية ولا يوجد اي تعقيد حول ذلك".