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ارتفاع 10% في قيمة الدين العام المستحق على الأردن

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6% إلى 26.499 مليار دينار، أي ما يعادل 37.3 مليار دولار، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

هذا وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر كانون الأول بلغ 12.78 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

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الكلمات المفتاحية

الاردن والدين الخارجي الاردن ارتفاع الدين الخارجي للاردن

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