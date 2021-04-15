مقتل جندي تركي في هجوم صاروخي شمال العراق

قتل جندي تركي، وأصيب طفل في هجوم صاروخي على مجمع عسكري في منطقة بعشيقة بشمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانًا قالت فيه إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب قاعدة عسكرية في المنطقة وإن واحداً أصابها.

وأضافت الدفاع التركية، أن الآخرين سقطا في قرية قريبة، فأصاب الطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق طائرة مسيرة مسلحة وجرى اتخاذ "الإجراءات اللازمة".

وأسقطت طائرة مسيرة، متفجرات قرب قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت سابق اليوم، بحسب ما أعلن مسؤولون أكراد. ولم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.



