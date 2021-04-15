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علي الصاوي يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:29 م
علي الصاوي
علي الصاوي
الفجر الرياضي
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نتيجة للنجاحات الكبرى التي حققها خلال الفترة الماضية، تصدر البطل المصري علي الصاوي التصنيف العالمي للكاراتيه في وزن تحت 67 كيلو، ويستعد بطل الكاراتيه المصري لخوض منافسات بطولة Karate Premier League، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو بالبرتغال، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكاراتيه، يأتي ذلك في إطار اهتمام أندية وادى دجلة على توفير كافة الإمكانيات لخوض الأبطال المؤهلين للأولمبياد بطولات دولية للارتقاء بمستواهم قبل أهم حدث رياضي في العالم.

وتصدر البطل المصري علي الصاوي التصنيف العالمي للكاراتيه في وزن تحت 67 كيلو بعدما حقق العديد من الميداليات الذهبية خلال الفترة الماضية آخرها ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقيمت بمدينة إسطنبول في تركيا، بعد نجاحه في التغلب في المباراة النهائية على اللاعب التركي بوراك، ليحقق اللقب دون أي هزيمة ويتفوق على أبطال كرواتيا وإيران وروسيا خلال مشواره بالبطولة.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية للبطل المصري علي الصاوي ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، والتي سبق أن فاز بها الميدالية الذهبية ببطولة البريميرليج بالمغرب، ومرتين الميدالية البرونزية بنفس البطولة بالصين والنمسا، كما سبق له أن حقق برونزية بطولة العالم 2015، وذهبية بطولة العالم للجامعات 2016، وفاز كذلك بالميدالية الفضية مرتين ببطولة سيرياس إيه بأستراليا وتشيلي، وذهبيتن ببطولة إفريقية فردي وفرق بالجابون، برونزية بدورة الألعاب الإفريقية فرق بالمغرب.

وأبرمت أندية وادى دجلة، عقد دعم ورعاية للاعب علي الصاوي بطل الكاراتيه، ضمن عقود دعم ورعاية 7 أبطال وفريق جماعي لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2021 وهم؛ محمد عبد الموجود بطل الجودو، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس، ليصبح أول ناد يبرم عقود رعاية لرياضات أخرى غير كرة القدم، وأكثر ناد لديه لاعبين دوليين بإجمالي 72 لاعبًا، تماشيًا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندة اللاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.

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