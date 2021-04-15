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حسين زين ناعيًا الكاتب الصحفي مكرم محمد: كان يمتلك قلمًا

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلمًا حرًا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه، وساهم أيضًا في إثراء الحركة الثقافية بمصر، وستظل كتاباته المتميزة وآرائه، تراثًا ثقافيًا متميزًا، تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

وتقدمن الهيئة برئاسة حسين زين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، و للجماعة الصحفية، لوفاه أحد أبرز رجال الصحافه المصرية ،
داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وفاة مكرم محمد مكرم محمد الكاتب الصحفي مكرم الفجر

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