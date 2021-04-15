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إزالة 800 طن نواتج تطهير ترع وحرق 180 طن مخلفات طبية بالبحيرة (صور)

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بها بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في مجال العمل البيئي خلال الشهر الماضي، حيث تم رفع 3700 طن من القمامة يوميا تقريبا بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يوميا من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقي المحافظة شكاوى المواطنين ويتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري.

وأوضح "أمنه" أنه تم متابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق 180 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر مارس في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة، كما تم متابعة حالة المجاري المائية وقد تم إزالة 800 طن تقريبا من نواتج التطهير بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة وجاري المتابعة، كما تم تقييم الأثر البيئي لعدد 57 دراسة بيئية للمنشآت الصحية وعدد 102 منشأة متنوعة وعدد 10 محطة رفع صرف صحي وبرج تقوية شبكات محمول وعدد ١٦ مدرسة.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المحافظة وإزالة كافة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها.
إزالة 800 طن نواتج تطهير ترع وحرق 180 طن مخلفات طبية بالبحيرة (صور)
إزالة 800 طن نواتج تطهير ترع وحرق 180 طن مخلفات طبية بالبحيرة (صور)
إزالة 800 طن نواتج تطهير ترع وحرق 180 طن مخلفات طبية بالبحيرة (صور)
إزالة 800 طن نواتج تطهير ترع وحرق 180 طن مخلفات طبية بالبحيرة (صور)

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