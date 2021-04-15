توجيه عاجل للطلاب.. 3 رسائل جديدة من وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات وتوجيهات خلال الساعات الماضية، بشأن الامتحانات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وأبرزها مواعيد عقد امتحانات الدبلومات الفنية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات التربية والتعليم:



مواعيد عقد امتحانات الدبلومات:





أعد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة بشأن مواعيد مقترحة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، موضحة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والتدريبات المهنية من السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو، كما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت 19 يونيو حتى الخميس 1 يوليو 2021، على ان يتم البدء فى تقدير الدرجات للدور الأول والتصحيح من السبت 26 يونيو حتى السبت 10 يوليو، وتكون إجازة عيد الأضحى من الاثنين 19 يوليو، حتى السبت 24 يوليو 2021، على أن يتم إعلان نتيجة الدور الأول يوم 29 يوليو 2021.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثاني من المقرر أن تبدأ السبت 21 أغسطس 2021، إلى الخميس 2 سبتمبر، ويبدأ تقدير الدرجات وتصحيحها الجمعة 3 سبتمبر، على أن يتم اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.



تقيم تجربة الامتحانات التكميلية:



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة 2021، سوف تتم فى المدارس بشكل كامل، لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات وجميع الأجزاء الفنية والتقنية التى تحتاجها الوزارة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب.



ونوهت الوزارة، أنه يجب على الطلاب المشاركة فى الاختبارات حتى تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق دون أي ثغرات.



توجيه عاجل :



وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة شحن التابلت بشكل كامل وإحضار شريحة الإنترنت أثناء عقد الامتحان التجريبي الأول المقرر لها الأحد المقبل 18 أبريل الجاري، كما وجهت المدارس الطلاب بسداد المصروفات الدراسية وإرسال ما يثبت للمدرسة، كما طالبت المدارس من الطلاب الذين لم يتسلموا شريحة انترنت أن يتوجهوا إلى المدرسة.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان الأول التجريبي لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجاري، مضيفا: "ده امتحان تجريبي وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".

