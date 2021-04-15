وزير الخارجية: نستمر في بذل الجهود للإفراج عن الصياديين المحتجزين بإريتريا



عقدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بخصوص الشأن الآفريقي، بحضور الوزير.



من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تقوم بجهود لعودة الصيادين المصريين المحتجزين في إريتريا، متابعًا: "هناك اتصال يومي مع الأجهزة في إريتريا للإفراج عنهم، وهناك مخالفة نشأت من وجود الصيادين دون إذن مسبق في المياه الإقليمية لدولة أخرى".



وأضاف "شكري"، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قائلًا: "نتحرك لحماية المصريين ويجب تلافى ذلك مستقبلًا احتراما للدول الشقيقة وعدم التعدى عليهم".



وتابع وزير الخارجية، قائلًا: "نتصل بالسفارة الإريترية بالقاهرة، واتصلت بوزير الخارجية الإريتري، ولكن لم يحصل حتى الآن استجابة نظرا للأوضاع المتوترة في الإقليم والتوتر العسكري، ولم يتم الاستجابة حتى الآن لطلبنا، ونستمر في بذل الجهود بشكل كثيف للإفراج عن الصياديين المحتجزين".

