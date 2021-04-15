وفد طبي صربي يزور أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا بالغردقة

زار وفد طبي من دولة صربيا، صباح اليوم، الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة، فى وحدة صحة الأحياء شمال الغردقة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقي اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية.



حيث قامت مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشرح كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من بداية التسجيل لتلقي اللقاح حتي يتم التطعيم، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين

سينوفارم واسترازينكا، مشيرة أن مديرية الشئون الصحية تهدف إلي تلقي كافة العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح نظرًا لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



كما أفادت مدير إدارة الطب الوقائي أنه تم تطعيم عدد 615 شخصا من العاملين بالقطاع السياحي حتي الآن، مشيرة أن الوحدة الصحية بالاحياء وأحد المقرات داخل أحد الفنادق المخصصة للعاملين بالقطاع السياحى يبدأ العمل بهما يوميا من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 9 مساءًا، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتي الساعة 10 مساءًا.



ومن ناحية أخري أبدي الوفد الصربي إعجابه الشديد بالاماكن والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية.