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أول من دخل سيناء قبل إجلاء القوات الإسرائيلية.. من هو الكاتب الراحل مكرم محمد؟

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 15 أبريل، و3 رمضان، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها لمستشفى وادي النيل، والتي رحلت فيها روحه إلى بارئها، ومن المقرر أن يُشيع جثمانه غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان، ويُقام العزاء مساءً بمسجد المشير طنطاوي.

وولد الكاتب الصحفي الراحل بمحافظة المنوفية، في مدينة منوف في يوم 25 يونيو عام 1935، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ الراحل عمله الصحفي محررًا بصحيفة الأخبار، ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1967، ورئيسًا لقسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير، ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفي عام 1980، شغل "مكرم" منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991، ومن عام 1991 حتى عام 1993، كما تولى مقعد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

وفي عام 2007، خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيًا، واعتُبر أحد أهم الكُتاب والصحفيين في مصر والعالم العربي، وأمضى سنوات حياته منذ التحاقه بصحيفة الأهرام في نهاية الخمسينيات، وصولًا لمدير تحريرها، قبل نقله لرئاسة مجلس إدارة دار الهلال، وتحرير المصور عام 1980.

وامتلك الراحل المميزات التي يجب أن تكون في الصحفى والكاتب المتميز، من كتابة الخبر، وإجراء الحوار، والتحقيقات، وصولًا إلى المقالات، وحقق شهرة واسعة بخبطاته الصحفية، وانفراداته المهمة، وكان مُقربًا من رؤساء مصر، ومنهم بصفة خاصة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ويُعتبر "مكرم" أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتشكيله في أبريل 2017، استنادًا إلى نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، طبقًا للدستور 2014، وقام بوضع بعض الضوابط لضبط المشهد الصحفي والإعلامي، من حالة الفوضى في ذلك الوقت.

وشارك "مكرم" في الحياة السياسية بمقالاته وكتاباته؛ حيث كان أول من يدخل سيناء بتصريح من الأمم المتحدة قبل جلاء القوات الإسرائيلية بشهرين، وساهــم في أول مراجعــة لأفـكار الجمـاعة الإسـلامية عنـدما التقى بقيادتهم لأكـثر من أربـع أسابيع في سجــن العقرب، مما تسبب في تعرضه لمحاولة اغتيال على يد المتطرفين عام 1987م، كما كان أيضاً عضو في مجلس الشورى لأكثر من أربع دورات متتالية.

وتبلورت أفكاره في مجموعة من الكتب والمؤلفات، ومن أبرز إصداراته: "كتاب عن الثورة في جنوب الجزيرة، كتاب عن أحاديث مع الإسرائيليين، كتاب حوار مع الرئيس، كتاب حوار أم مواجهة عن مراجعات الجماعات الإسلامية، كتاب القدرة النووية المصرية التحديات وأسباب الإخفاق"، فضلًا عن أنه نال عددًا من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الصحفي.

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