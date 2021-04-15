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تعرف على القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل الطاووس يوميا في رمضان 2021
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:22 م
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يبحث عشاق الدراما التلفزيونية عن أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم لمتابعة التفاصيل أولا بأول، وننشر لكم في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل الطاووس الذي لاقى إعجابا شديدا من جانب الجمهور في بداية عرضه، كما ننشر مواعيد عرض المسلسل الذي يكون بطولته جمال سليمان وسهر السايغ، والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.
أحداث مسلسل الطاووس
وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الطاووس" العديد من الأحداث المثيرة أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.
وتدور أحداث مسلسل الطاووس في إطار اجتماعي حول شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.
مسلسل الطاووس ومواعيد العرض
يتم عرض مسلسل الطاووس على العديد من القنوات وهم:
- النهار عرض أول 12 مساء، إعادة 5 صباحا، 9 صباحا.
- النهار دراما 11 مساء، إعادة 4 صباحا.
- ألفا مسلسلات 7 مساء.
- OSN
- TEN
- صدى البلد
- القاهرة والناس
- روتانا دراما
- الشارقة
أبطال عمل "الطاووس"
مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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