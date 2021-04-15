مطار القاهرة يسير 199 رحلة جوية اليوم

أعلن مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، عن تسيير 199 رحلة جوية، علي مدار 24 ساعة، إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 19407 ركاب، ما بين سفر ووصول.





وقال مطار القاهرة الدولي، أن المطار سيستقبل اليوم 97 رحلة على متنهم 10636 راكبا، في حين يغادر المطار على مدار اليوم 102رحلة على متنهم 8771 راكبا.





وأضاف المطار، ان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج إسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبي لاجوس بغداد بيروت عنتيبي دبي الشارقة أبو ظبي الخرطوم عدن رأس الخيمة تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبو ظبي إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبو ظبي عدن الخرطوم بيروت.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.



