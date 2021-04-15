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مطار القاهرة يسير 199 رحلة جوية اليوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، عن تسيير 199 رحلة جوية، علي مدار 24 ساعة، إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 19407 ركاب، ما بين سفر ووصول.

وقال مطار القاهرة الدولي، أن المطار سيستقبل اليوم 97 رحلة على متنهم 10636 راكبا، في حين يغادر المطار على مدار اليوم 102رحلة على متنهم 8771 راكبا.

وأضاف المطار، ان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج إسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبي لاجوس بغداد بيروت عنتيبي دبي الشارقة أبو ظبي الخرطوم عدن رأس الخيمة تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبو ظبي إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبو ظبي عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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