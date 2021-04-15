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الزراعة: المواطن بيثق في منتجاتنا.. "وبيكون مبسوط" (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت منال إبراهيم، مشرف منافذ وزارة الزراعة بالدقي، إنهم استعدوا لاستقبال شهر رمضان منذ نحو شهرين من خلال العمل على توفير كل السلع والمنتجات الغذائية، لافتا إلى أنهم وفروا ياميش شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وأشارت "منال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يوفرون اللحوم والدواجن والأسماك في منافذ وزارة الزراعة، وهناك فرق طبية تشرف على جودة المنتجات، معقبة: "منتجاتنا المواطنين بيثقوا فيها، وبيكونوا مبسوطين منها".

وأضافت أنهم يقدمون تخفيضات تصل إلى 30% على كافة السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، لافتا إلى أن هناك سيارات بيع متنقلة تابعة للوزارة تجوب على عدد من المناطق.

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