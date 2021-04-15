398 وفاة و8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، 8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و675153 إصابة.

وقالت غرفة العمليات الروسية، في بيان لها اليوم الخميس: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجلت روسيا 8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 منطقة روسية.

وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 398 حالة وفاة، فيما تماثل 10225 شخصا للشفاء. وخلال فترة الجائحة كلها تم في روسيا تسجيل 104398 حالة وفاة و4 ملايين و301448 حالة شفاء.

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن وتيرة نمو الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تبلغ حاليا 0,19%.