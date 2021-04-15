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'الوطنية للصحافة' تنعى الكاتب الراحل مكرم محمد: قيمة وطنية

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيسًا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الكاتب الصحفي الراحل كان قيمة وطنية وصحفية عظيمة، وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

وتقدمت الهيئة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته، ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

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