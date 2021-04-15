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ننشر مواعيد عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" والقنوات الناقلة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
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يبحث عشاق الدراما التلفزيونية عن أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم لمتابعة التفاصيل أولا بأول، وننشر لكم في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي لاقى إعجابا شديدا من جانب الجمهور في بداية عرضه، كما ننشر مواعيد عرض المسلسل الذي يكون بطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد، والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعبد عرض المسلسل
ويعرض المسلسل حصريا عبر قنوات MBC، وعبر MBC مصر الساعة 7 مساء، ويعاد 12:30 بعد منتصف الليل، و1 ظهرا.

أحداث المسلسل
وتدور أحداث المسلسل حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.

أبطال عمل "ملوك الجدعنة"
مسلسل "ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.

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